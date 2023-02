Roma a Lecce per la corsa Champions. Gol e cabala: Mou non vuole sbagliare

I giallorossi sponda Capitale sono in un ottimo momento di forma e hanno perso solo 2 volte nella storia contro i salentini. Che in casa però hanno già fatto un paio di scherzetti alle big

Redazione

La Roma lanciatissima in campionato si è presa il terzo posto e adesso non vuole più mollarlo. L'occasione per tenere ancora a distanza le avversarie e magari allontanarne qualcuna (per esempio una tra Lazio e Atalanta in virtù dello scontro diretto) si chiama Lecce. I giallorossi scendono in campo sabato alle 18 al Via del Mare contro i salentini. La squadra di Baroni arriva dal successo per 2-0 contro la Cremonese, un successo che mancava dal 4 gennaio. Gli uomini di Mourinho hanno superato 2-0 l’Empoli nell’ultimo turno di Serie A.

Lecce e Roma, come arrivano alla partita — La Roma arriva in un ottimo momento di forma, se si esclude l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese. A questo punto della stagione, la squadra di Mou ha otto punti in più rispetto alla scorsa stagione (40 contro 32), nonostante abbia realizzato sette reti in meno (28 rispetto alle 35). Come analizzato da Oddschecker, la squadra di Mourinho ha migliorato la fase difensiva: ben 10 reti in meno incassate rispetto allo scorso campionato (18 v 28). Dopo il successo contro la Cremonese, il Lecce potrebbe tenere la porta inviolata per due partite consecutive di A per la prima volta da marzo-aprile 2012 (due 0-0 con Cosmi in panchina).

I precedenti — La Roma ha perso soltanto due delle 33 partite di campionato giocate contro il Lecce (23V, 8N): 2-3 il 20 aprile ‘86 e 2-4 il 7 aprile 2012. Il club capitolino ha sempre trovato il gol nelle ultime 19 sfide di Serie A contro il Lecce, realizzando una media di 2.4 reti a partita: l'ultimo clean sheet del Lecce risale al 9 aprile 2000, pareggio a reti inviolata al Via del Mare. Come analizzato da Oddschecker, la Roma ha tenuto la porta inviolata nel 56% delle trasferte contro il Lecce in campionato (9/16), subendo in totale 11 gol in casa dei pugliesi.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la squadra di Mourinho è nettamente favorita: 2.00 la valutazione di Starcasinò Bet, 1.95 secondo Bet365, 1.96 per Planetwin. L’eventuale successo del Lecce è quotato 4.33 da Betfair, 4.25 secondo Sisal e 4.15 per Planetwin. Mentre l’X è offerto 3.40 da Bet365, 3.30 per Novibet e Netbet. Tre delle ultime quattro partite di Abraham e compagni sono terminate con l’Under 2.5. Per i bookmaker, contro gli uomini di Baroni potrebbe essere una sfida da Over 2.5: 2.30 la proposta di Bet365, 2.25 per Goldbet e Betfair. L’Under, invece, è fermo a 1.63 per Planetwin, 1.58 secondo Starcasinò Bet e 1.57 su Sisal. Il No Gol ha più chance secondo gli operatori: 1.80 la valutazione di Planetwin, 1.75 quella Betfair e 1.70 per Bet365. Il Gol è meno probabile stando alle valutazioni dei bookie: 2.05 per Bet365, 2.03 su Starcasinò Bet e 2.00 secondo Betfair.