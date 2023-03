Lazio-Roma, derby da spareggio Champions (ma che promette pochi gol)

Secondo i bookmakers sfida equilibratissima. E visto l'andamento della stagione, il segno "under" è in vantaggio su quello "over"

La Roma che ora sogna l'Europa League e insegue il quarto posto, la Lazio che si lecca le ferite dell'eliminazione della Conference ma guarda i rivali dal terzo posto che varrebbe la qualificazione alla Champions. All'Olimpico (fischio d'inizio alle 18) ci sono tutti gli ingredienti per un derby spettacolo. Una sfida che non vale solo per il primato cittadino: in palio ci sono tre punti che valgono doppio in ottica qualificazione alla prossima Champions League, visto che le due squadre sono staccate di appena due punti in classifica (Lazio terza a 49, Roma quinta a 47, in mezzo il Milan).

Lazio-Roma, le quote del derby

Secondo quanto rilevato da OddsChecker, quella tra Lazio e Roma sarà, come ogni stracittadina che si rispetti, una sfida equilibrata. La Lazio giocherà formalmente in casa ed è leggermente favorita secondo alcuni siti scommesse: il segno 1 su Betfair vale 2.88, più bassa la quota su Sisal e Goldbet, rispettivamente 2.85 e 2.80. La vittoria giallorossa, invece, paga fino a 2.90 volte la posta su Sportbet, 2.85 su Novibet e Snai. La possibilità il derby si concluda con pareggio, infine, vale 3.00 su StarCasinò Bet, Novibet e Better, e arriva a un massimo di 3.05 su Sportbet. Per quanto riguarda il numero di reti, visto l’andamento in campionato delle due squadre, l'Under è in vantaggio sull'Over: su bet365 il primo scenario si trova a 1.50, raggiungendo un massimo di 1.53 su Goldbet (sugli stessi portali, l'Under è quotato rispettivamente a 2.63 e 2.35). Infine, è più probabile per i bookmaker che una delle due squadre non segni: il No Goal 1.80 su Snai.

Gli ultimi risultati di Sarri e Mourinho — Le due squadre sono reduci da un giovedì di coppa diametralmente opposto: la Roma ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Europa League con il pareggio ottenuto contro la Real Sociedad, mentre la Lazio è stata eliminata dalla Conference League per effetto della seconda sconfitta rimediata contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Dal punto di vista del morale, quindi, meglio i giallorossi. Che però devono riscattare la sconfitta interna col Sassuolo di domenica scorsa, mentre la Lazio – nell’ultimo turno di campionato – non è andata oltre lo 0-0 a Bologna. Prima dell’ultima giornata, però, due vittorie prestigiose per entrambe: doppio 1-0, a Napoli per i biancocelesti, contro la Juve per gli uomini di Mourinho.

Statistiche e precedenti — Quello in programma domenica 19 marzo sarà il derby di Roma numero 180 considerando tutte le competizioni (da quando esiste il girone unico), il 158° in Serie A: nella massima serie guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 41, mentre 60 sono i pareggi. All’andata è arrivata la vittoria della Lazio grazie al gol di Felipe Anderson: l’ultima volta che i biancocelesti hanno vinto i due derby nella stessa stagione di Serie A risale al 2011/12. Attenzione a chi di derby se ne intende: Dybala e Belotti, che hanno già segnato anche nel derby della Mole e che hanno fatto rispettivamente sette e quattro gol alla Lazio. Qualora dovessero ripetersi domenica, entrerebbero nel ristretto club dei giocatori che hanno segnato sia nel derby di Roma che in quello di Torino, che comprende Nedved, Pjanic e Ljajic.