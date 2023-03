Lazio-Roma, Mourinho si affida a Dybala. E Paulo “insegue” un record di Totti

La Joya è a quota nove gol e sei assist in campionato, già in 6 stagioni è arrivato a 10+5. Dal 2004 a oggi sette volte ci sono riusciti solo l'ex capitano, Ibrahimovic e Di Natale

Redazione

Via dalla testa l'Europa League, ora c'è solo il derby. Lo sa la Roma, lo sa Mourinho, lo sanno i tifosi. Paragonarla alle altre partite è impossibile in un'annata normale, lo è ancor di più in una stagione in cui con la Lazio ci si gioca l'accesso alla prossima Champions. I giallorossi si sono conquistati i quarti di finale di Europa League (e un sorteggio con il Feyenoord), la squadra di Sarri è stata eliminata dalla Conference League e quindi avrà voglia di rivalsa. Si gioca all'Olimpico alle 18. Mourinho ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta per 4-3 contro il Sassuolo, gli uomini di Sarri sono terzi con due lunghezze di vantaggio. Superare i biancocelesti significherebbe scavalcarli in classifica.

Dybala "insegue" Totti — La Roma si affida ai lampi della Joya. Dybala è partito dal 1’ contro la Real Sociedad, ma al 76’ ha lasciato il posto a El Shaarawy. Contro la Lazio saranno lui e capitan Pellegrini a supportare Abraham davanti. Con la rete realizzata contro il Sassuolo, l’argentino è arrivato a quota nove gol e sei assist in campionato: ha già chiuso sei stagioni di A con almeno 10 reti e cinque passaggi vincenti. Ecco perché sceglierlo come marcatore nei 90’ può valere la giocata: 3.75 la valutazione di Better, 3.55 quella di Starcasinò Bet e 3.50 secondo Sisal. Come riporta Oddschecker, dal 2004/05 a oggi soltanto tre giocatori hanno concluso sette stagioni in doppia cifra di reti e con più di cinque assist: Ibrahimovic, Di Natale e Totti.

La prima volta della Joya — Nel derby di andata, l’ex Juve era assente per infortunio. Per lui sarà la prima sfida contro la Lazio in maglia giallorossa. Dybala e Belotti in carriera hanno già segnato in A nel derby di Torino. Come analizzato da Oddschecker, solo tre giocatori hanno realizzato una rete sia nel derby della Mole che in quello di Roma: Nedved, Pjanic e Ljajic. La quota dell’argentino primo marcatore all’Olimpico è ancora più alta: 8.50 secondo Bet365, 7.25 su Starcasinò Bet e 6.75 per Sisal. Attenzione anche al possibile assist vincente servito dall’argentino: arriva a 5.00 la proposta dei bookmaker. Sale addirittura a 20.00 la valutazione per una doppietta o più dell’attaccante classe ‘93.