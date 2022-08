Roma con la Juve per la vendetta. Mou vuole interrompere la tradizione negativa

I giallorossi a caccia di tre punti all'Allianz Stadium che mancano da agosto 2020

La trasferta dell'anno scorso grida ancora vendetta, con quel gol di Abraham annullato per fischiare un rigore poi sbagliato da Veretout. La storia di Juventus-Roma si arricchisce di un altro capitolo sabato alle 18.30 quando la squadra di Mourinho, a punteggio pieno dopo due partite, sarà ospite dei bianconeri dall'Allianz Stadium di Torino. I due club si sono mossi molto sul mercato, anche negli ultimi giorni: la Juventus ha accolto Milik e farà lo stesso nelle prossime ore con l'ex Roma Paredes, i giallorossi hanno chiuso per Belotti e quasi per Camara dell'Olympiakos. Ma domani Mou affronta il primo vero impegno della stagione dopo le due partite contro squadre che lotteranno per non retrocedere. Il primo giorno della verità.

Juve e Roma, gli ultimi risultati

Nessun gol subito ma diversi aspetti da registrare sul piano del gioco: la Juventus ha battuto il Sassuolo alla prima giornata, mentre nella seconda uscita non è andata oltre lo 0-0 a Marassi contro la Samp. La Roma d'altro canto ha vinto per due volte di misura, prima sul campo della Salernitana e poi contro la Cremonese all’Olimpico, senza mai trovare il gol con un attaccante (le reti sono state di Cristante e Smalling finora). Entrambe devono ancora esprimersi al massimo del proprio potenziale e ad agosto è difficile che accada, ma quando si affrontano queste due squadre nessuno può permettersi di sbagliare.

I precedenti (e il bilancio)

Juventus e Roma si sono affrontate 197 volte in competizioni ufficiali, di cui 180 in Serie A e 17 in Coppa Italia. Il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno vinto in 95 occasioni contro le 48 degli avversari; 55 invece i pareggi. I giallorossi vogliono interrompere la recente tradizione negativa, come ha rilevato OddsChecker: nelle ultime tre partite sono arrivate altrettante sconfitte, con la Roma che non vince da poco più di due anni. Era l'agosto del 2020 quando la Serie si concludeva dopo l'interruzione dovuta al lockdown per il coronavirus, la squadra allora di Sarri era già campione d'Italia e chiuse con un k.o. allo Stadium (1-3, reti di Higuain, Kalinic e doppietta di Perotti).

Le quote

Nonostante la prestazione non indimenticabile in casa della Sampdoria, è la Juventus a godere dei favori del pronostico, stando a quando riportato da OddsChecker. La squadra di Allegri è proposta a 2.32 da LeoVegas, mentre Betfair, Better e Goldbet sono poco dietro a 2.30. Il pareggio è offerto a 3.25 da Betfair e Novibet, LeoVegas invece ha ancora la quota più alta anche in caso di vittoria della Roma a 3.35. Nelle valutazioni degli operatori, non dovrebbero verificarsi molti gol: l'Under 2.5 è a 1.87 con LeoVegas, con l'Over 2.5 che arriva a 2.00 secondo Bet365. Eppure, è comunque più probabile che entrambe le squadre vadano a segno: il Gol non va oltre 1.75 con Bet365, il No Gol è a 2.18 con LeoVegas.