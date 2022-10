Helsinki-Roma è una finale. I giallorossi non vincono da 4 trasferte in Europa

Mourinho si gioca la prima delle due partite decisive per restare in Europa League. I bookmakers non hanno dubito

Mourinho l'ha già definita "decisiva", una partita "da vincere e basta". Perché lo dice la matematica: solo con una vittoria contro l'Helsinki i giallorossi potrebbero sperare di passare il turno in Europa League, rinviando ogni discorso al match in casa contro il Ludogorets la prossima settimana all'Olimpico. Ma non sarà facile, a maggior ragione dopo la sconfitta contro il Napoli che ha rimesso in discussione parecchi discorsi. Giovedì sera i giallorossi sfidano la squadra di Koskela che ha chiuso il campionato lo scorso 16 ottobre conquistando il trentaduesimo titolo nella storia del club. Fischio d'inizio alle 21.

Come arrivano Roma e Helsinki

— La Roma non vince da quattro trasferte (2 pareggi, 2 sconfitte) in Europa: si tratta della peggiore serie di partite esterne consecutive senza successi per i giallorossi da novembre 2019 (quattro anche in quel caso). La squadra di Mourinho ha segnato in ciascuna delle ultime 31 partite in competizioni europee, per un totale di 68 gol: l’ultima gara in cui la squadra non è andata a segno è stata contro il CSKA Sofia a ottobre 2020. Ma nelle due recenti uscite contro il Betis, Abraham e compagni non hanno trovato la vittoria: risale al novembre 2019 l'ultima serie di tre sfide consecutive senza successi per i giallorossi in Europa. Come riporta Oddschecker, l’Helsinki non vince da cinque gare (1 pareggio, 4 sconfitte) nella competizione, ovvero dai due successi consecutivi nella fase a gironi del novembre 2014.

I precedenti e il bilancio — Questa sarà la seconda trasferta in assoluto della Roma contro un club finlandese, dopo quella in Coppa delle Coppe 1991/92: 1-1 in casa dell'Ilves. Come analizzato da Oddschecker, l'Helsinki ha perso sei dei sette precedenti (1 vittoria) contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, incluso quello contro la Roma nel secondo turno di questa Europa League. L’unica vittoria contro un’italiana è il 2-1 con il Torino nel novembre 2014.

Le quote — Secondo i bookmaker, la Roma è nettamente favorita: il segno 2 è proposto 1.35 da Goldbet, Better e Leovegas. Mentre l’eventuale successo dell’Helsinki è valutato addirittura 10 da Bet365, 9 secondo Snai e Better. L’X è fermo a quota 5.50 su Bet365, 5 per Leovegas e Snai. La gara d’andata all’Olimpico è finita 3-0 per i giallorossi, anche per la sfida di ritorno gli analisti si aspettano più di due gol segnati: l’Over 2.5 è quotato 1.72 da Bet365, 1.65 secondo Planetwin e Sisal. La giocata inversa è valutata 2.20 da Betfair, 2.10 secondo Sisal e Bet365. Più probabile che la squadra di Mourinho mantenga la porta inviolata: il No Gol è proposto 1.87 da Betfair, 1.82 secondo Planetwin e 1.76 per Leovegas. Il Gol ha una quota più alta: 2.10 per Bet365, 2 per 888Sport e Sisal.