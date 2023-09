Genoa-Roma, analisi sui marcatori. Cristante, intrigano le incursioni: le quote

I giallorossi arrivano dal pareggio di Torino contro i granata che ha lasciato l’amaro in bocca: dopo aver segnato il gol dell’1-0 con Lukaku sono stati rimontati da Zapata

La Roma è costretta a tornare in trasferta anche nella sesta giornata di campionato. Giovedì 28 settembre, infatti, sarà impegnata a Genova contro i rossoblù, che in casa sono stati travolti nella prima giornata dalla Fiorentina per 4-1 ma che poi hanno fermato il Napoli sul 2-2. I giallorossi arrivano dal pareggio di Torino contro i granata che ha lasciato l’amaro in bocca: dopo aver segnato il gol dell’1-0 con Lukaku c’erano stati i presupposti per chiudere la sfida con il secondo gol ma invece Zapata ha gelato Mourinho con un colpo di testa su calcio piazzato.

Le incursioni di Cristante — Quella di Marassi sarà un’altra battaglia, perché Gilardino è un allenatore molto tattico ed è capace di chiudere gli spazi come ha dimostrato all’Olimpico contro la Lazio (clamorosa vittoria per 1-0). Se dobbiamo pensare ad un marcatore giallorosso è semplice gettare lo sguardo su Dybala (anche rigorista) e Lukaku ma appare molto intrigante la quota di un centrocampista, Cristante, già nel tabellino dei marcatori contro l’Empoli. E non diciamo a caso il nome dell’ex atalantino, perché anche a Torino, in una delle sue incursioni al centro dell’area, ha colpito il palo con una deviazione volante che aveva ingannato Milinkovic Savic. Interessante la quota di Cristante marcatore: in lavagna su Gazzabet si trova a 8.75, su Snai a 8 e su Sisal a 9. Ma se poi il giallorosso fosse anche il primo marcatore della sfida, allora la quota salirebbe a 16.50 su Gazzabet, a 21 su Sisale e 16 su Snai.

