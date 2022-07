Europei femminili, l’Italia sogna l’impresa contro l’imbattibile Francia

Le azzurre di Milena Bartolini all'esordio domenica 10 luglio al New York Stadium di Rotherham

Redazione

L'Italia femminile a caccia di un'impresa. Domenica 10 luglio le azzurre giocano la prima partita dell'Europeo e sfidano l'invincibile Francia di Corinne Diacre, tra le favorite per la vittoria finale. Un inizio in salita per le ragazze di Milena Bartolini in un girone (quello D) di ferro che comprende anche Belgio e Islanda. Sognare però non è vietato, a maggior ragione dopo l'esperienza dei colleghi uomini di un anno fa proprio agli Europei. Certo è che il via della competizione femminile (16 squadre qualificate, finale a Wembley il 31 luglio) non poteva essere più complicato: si gioca domenica al New York Stadium di Rotherham.

Come arrivano le azzurre?

Difficile, quindi, ma non impossibile. Anche perché il gruppo della capitana Sara Gama arriva all’Europeo dopo due ottime vittorie conquistate nelle qualificazioni al Mondiale 2023. Ad aprile l’Italia ha infatti superato la Lituania 7-0 e la Svizzera 1-0 mettendo quasi al sicuro il pass iridato. Al termine del girone mancano due partite e la nazionale è attualmente prima con 21 punti, seconda è la formazione elvetica con 19 e terza la Romania a 16. Un pari per 1-1 con la Spagna in amichevole è l’ultimo risultato ottenuto dalle azzurre: in goal Bergamaschi e Putellas. In inverno, la squadra di Milena Bertolini ha disputato l’Algarve Cup, quest’anno con cinque squadre partecipanti, e si è dovuta arrendere ai rigori in finale con la Svezia. Come riporta Oddschecker, nell’ultimo Europeo del 2017 le azzurre non hanno superato la fase a gironi chiudendo all’ultimo posto.

L'inarrestabile Francia

Per battere la Francia c'è bisogno di una autentica impresa. Le transalpine sono reduci da 14 vittorie consecutive in tutte le competizioni e non perdono dal 13 aprile 2021 (0-2 contro la fenomenale squadra Usa in amichevole a Le Havre). Nelle tre sfide più recenti ha segnato ben 12 reti senza subirne (4-0 col Camerun e 7-0 contro il Vietnam in amichevole, 1-0 con la Slovenia nel girone di qualificazione al Mondiale). La Francia comanda il gruppo verso la prossima competizione iridata con 24 punti conquistati in otto gare: addirittura 40 reti realizzate e 3 quelle subite.

I precedenti

Eppure negli otto confronti tra Italia e Francia agli Europei, il bilancio è in favore delle azzurre con 4 successi contro i 3 conquistati dagli avversari, un solo pareggio. La sfida più recente è proprio all’esordio dell’Europeo 2005 giocato in Inghilterra, come quest’anno: 3-1 per la Francia. La nazionale transalpina ha vinto le ultime due sfide, prima un pari. Come riporta Oddschecker, il successo più recente delle azzurre è arrivato addirittura 27 anni fa: era il ’95, durante i gironi di qualificazione alla competizione. In campo la capitana era Carolina Morace, ma le azzurre non centrarono il pass per il torneo.

Le quote

Secondo i bookmaker, la Francia è nettamente favorita per la vittoria finale con il 68% di chance. Il successo dell’Italia vale appena il 15% e il pari si attesta al 17%. Gli analisti si aspettano una gara con più di tre reti segnate: l’Over 2.5 è al 60%, mentre la giocata opposta è valutata al 40%. Più equilibrato il Gol che è fermo al 54%, il No Gol vale il 46%.