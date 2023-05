Fiorentina-Roma con la testa a Praga e Budapest: quote e precedenti

Giallorossi con ampio turnover perché quattro giorni dopo Firenze c'è la finale di Europa League contro il Siviglia. Per i viola più tempo per preparare la gara di Praga con il West Ham, in programma il 7 giugno

Redazione

Sfida tra due finaliste europee. Al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Roma, che inevitabilmente avranno la mente rivolta ai rispettivi appuntamenti di Praga e Budapest. Più vicino quello dei giallorossi, mentre i viola affronteranno il West Ham il 7 giugno. Ma prima c’è la sfida di sabato alle 18:00. Ecco la comparazione quote.

Le quote — Come segnala Oddschecker, i principali siti di scommesse individuano la Fiorentina come favorita per la vittoria, anche se con quote molto alte. Il segno 1 vale 2.50 su Sportbet e Starcasinò Bet, con Betway in scia a 2.47, mentre DaznBet e Netbet si fermano a 2.46. Il pareggio cresce a 3.35 su LeoVegas, a 3.30 su Better, bet365 e Betfair, con Pokerstars Sport che scende a 3.25. La vittoria giallorossa arriva a 3.00 su Goldbet, con Planetwin365 e Novibet a 2.95. Vincitu si ferma a 2.89.

Per quanto riguarda il numero di gol segnati, l’Over 2.5 sembra sfavorito: 2.20 per bet365, 2.17 su Starcasinò Bet e Goldbet, con Planetwin365 e Betway a 2.11. L’Under 2.5 si abbassa così a 1.73 su Betfair e LeoVegas, con Pokerstars Sport a 1.70. C’è molto più equilibrio tra Goal e No-Goal, con il secondo favorito sul primo. Almeno una rete per parte vale 1.83 su Snai, Sisal e Better, con DaznBet e Sportbet a 1.82. Il No-Goal, invece, vale 1.90 su Vincitu e Novibet, con Netbet a 1.88.

Concludiamo questa carrellata di quote con il mercato Primo Marcatore. In casa Fiorentina il favorito è Arthur Cabral a 7.00 su bet365. Lo segue il compagno di reparto Luka Jovic a 8.70 su Snai, mentre Nicolas Gonzalez brilla a 8.85 su Sisal. Nelle file giallorosse Tammy Abraham vale 8.50 su Starcasinò Bet, con Andrea Belotti a 9.00 su LeoVegas, senza dimenticare Lorenzo Pellegrini a 12.50 su Snai.

Gli ultimi risultati — La Fiorentina arriva dalla sconfitta contro l’Inter in finale di Coppa Italia, la prima delle due finali che i viola si sono guadagnati in questa stagione. In precedenza, la squadra di Italiano aveva pareggiato 1-1 in campionato contro il Torino: è attualmente a -2 dal Monza ottavo e può ancora sperare nella qualificazione alla Conference League – al netto di un’eventuale vittoria contro il West Ham. La Roma ha invece rallentato in Serie A: la vittoria le manca dal 16 aprile contro l’Udinese (3-0) e il quarto posto ora è lontano quattro punti. Tuttavia, la qualificazione in Champions potrebbe arrivare vincendo la finale di Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì prossimo, match al quale Mourinho penserà certamente già da Firenze.

I precedenti — Fiorentina e Roma si affrontano per la 193^ volta nella loro storia. Come riporta Oddschecker , il bilancio sorride ai giallorossi con 68 vittorie, rispetto ai 58 acuti dei toscani. 66 pareggi completano il quadro. Limitandoci alla Serie A, si tratta della sfida numero 168: anche qui meglio la Roma con 58 successi, mentre sono 49 le vittorie della Fiorentina, con 60 pareggi. Nelle sole gare giocate a Firenze i precedenti 83 e il fattore campo si fa sentire: le vittorie viola sono 34, quelle capitoline 17, con 32 pareggi. Fiorentina-Roma della scorsa stagione si concluse sul 2-0, nel 2021 invece vinse la Roma 2-1. Il pareggio non si verifica dal 2018 (1-1), mentre nella sfida d’andata di questo campionato la doppietta di Dybala – assente stavolta – consegnò la vittoria a Mourinho.