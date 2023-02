Roma, vendetta con vista Champions: contro la Cremonese per il secondo posto

I giallorossi a caccia di tre punti allo Zini per vendicare la sconfitta in Coppa Italia

Un posticipo insolito, di martedì, con vista secondo posto. L'occasione ghiottissima per la corsa Champions della Roma si chiama Cremonese: i giallorossi saranno impegnati martedì alle 18:30 contro la squadra di Ballardini, finora mai vittoriosa in Serie A ma che già all'Olimpico, in Coppa Italia, ha fatto uno sgambetto a Mourinho. E lo Special One - c'è da scommetterci - farà leva proprio sulla questione "vendetta". Troppo importante per la Roma uscire dallo Zini con tre punti, raggiungendo l'Inter e il Milan al secondo posto e allontanando l'Atalanta (che scalerebbe a -6).

Cremonese e Roma, gli ultimi risultati — Da quando c’è José Mourinho in panchina, la Roma ha vinto ben 11 partite di Serie A per 1-0, inclusa quella nel match d’andata contro la Cremonese. Considerando le stagioni 21/22 e 22/23, soltanto Barcellona e Real Sociedad (12) hanno vinto più partite con questo punteggio nei top cinque tornei europei. Statistiche alla mano, da inizio 2023 la formazione di Ballardini ha raccolto appena due punti in otto partite di campionato. Come analizzato da Oddschecker, solo Valencia e Hoffenheim hanno avuto un rendimento peggiore in Europa (per entrambe un punto). Con il pareggio contro il Torino, i grigiorossi hanno eguagliato la striscia senza successi più lunga mai registrata da una squadra di A (30, come l'Ancona tra il 1993 e il 2004).

I precedenti — La Roma ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro la Cremonese e nelle ultime tre non ha subito gol. Nella sfida più recente in Coppa Italia hanno avuto la meglio i grigiorossi: 2-1 all’Olimpico. Ecco perché la squadra di Mourinho stavolta non vuole sbagliare. Come riporta Oddschecker, nei sette precedenti allo Zini sono arrivate ben cinque vittorie dei giallorossi, un pari e una vittoria della Cremonese: addirittura nel lontano 1930.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma è nettamente favorita: il segno 2 è valutato 1.77 da Staracasinò Bet, 1.73 per Bet365 e 1.72 secondo Sisal. L’eventuale successo della Cremonese è quotato 5.50 da Betfair, 5.40 per Goldbet, 5.25 secondo Sisal. Mentre l’X è quotato 3.60 da Novibet, Sisal e Better. Alta la quota dell’Over 2.5: 2.20 l’offerta di Bet365 e Betfair, 2.17 secondo Starcasinò Bet. L’Under è fissato 1.73 da Planetwin, 1.67 per Better e Bet365. Più probabile, secondo i bookmaker, il No Gol: 1.74 secondo Planetwin, 1.73 per Betfair e 1.70 su Bet365. Mentre il segno Gol è fissato 2.08 da Starcasinò Bet, 2.05 per Betfair e Bet365.