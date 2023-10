Cagliari-Roma, Mou al test Ranieri: pronostico e quote del posticipo

Comparazione quote: tutte le notizie

Se Mourinho desse un seguito al successo casalingo contro il Frosinone darebbe una bella scossa alla classifica dopo un avvio incerto

La Roma torna in campo domenica sera a Cagliari dopo la splendida prova in Europa League contro il Servette. Un poker che carica la squadra giallorossa in vista dell’ottava giornata di campionato: Lukaku ancora a segno e un Belotti più vivo che mai, pronto anche a rispondere eventualmente a una convocazione nella nazionale di Spalletti considerando i malesseri di Immobile e Retegui. Se Mourinho desse un seguito al successo casalingo contro il Frosinone darebbe una bella scossa alla classifica dopo un avvio incerto.

Roma favorita, le quote — Davanti alla Roma si presenterà un Cagliari in piena crisi, che ha segnato soltanto due gol in campionato e sempre con Luvumbo. Petagna e Pavoletti ancora a secco e Lapadula infortunato: Ranieri cercherà di trovare una soluzione soprattutto difensiva, nel tentativo di fermare la coppia Lukaku-Dybala, già letale per Di Francesco.

Vittoria giallorossa anche nelle previsioni dei bookmaker a cui si può anche aggiungere, in una combo interessante, l’over 1,5 (almeno due reti nel risultato finale): una proposta che si trova in lavagna su Gazzabet a 2.37, su Goldbet a 2.40 e sul Snai a 2.35. Considerando la forza d’urto della squadra di Mou, ci può stare che la Roma segni più di un gol anche perché alle spalle dei titolari c’è un Belotti tirato a lucido. Il semplice segno 2, invece, viene offerto a 1.87 da Gazzabet e a 1.83 da Goldbet e Snai.

