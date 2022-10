Betis-Roma quasi da dentro o fuori. E la Spagna negli ultimi anni è un tabù

Per i giallorossi perdere vorrebbe dire vedere appese a un filo le chance di qualificazione. Ma tre sconfitte consecutive in trasferta in Europa mancano addirittura dal 1993

Redazione

I pensieri della Roma calcistica (sponda giallorossa) sono tutti per le condizioni di Paulo Dybala. Ma giovedì si torna in campo in Europa League in una partita che può diventare decisiva per il passaggio del turno, specialmente dopo la sconfitta della settimana scorsa all'Olimpico. L'avversario è ancora una volta il Real Betis di Pellegrini: si gioca in Spagna, fischio d'inizio alle 18.45. La squadra di Mourinho è terza con 3 punti alle spalle proprio del Betis (9) e del Ludogorets (4). Perdere vorrebbe dire accumulare con ogni probabilità altro svantaggio nei confronti del Ludogorets (che gioca in casa contro l'Helsinki) e quindi Abraham e compagni oltre a dover battere i bulgari in casa il 3 novembre dovrebbero sperare che questi ultimi perdano punti contro il Betis. Insomma, per la calcolatrice bisognerà aspettare giovedì sera ma il pericolo di retrocedere in Conference League c'è eccome.

Roma e Betis, gli ultimi risultati

La Roma ha perso la gara d’andata contro il Betis e i giallorossi non trovano due sconfitte di fila in Europa dal periodo tra novembre e dicembre 2018, contro Real Madrid e Viktoria Plzen in Champions League. La squadra di Mourinho arriva da due k.o. in trasferta di fila in questa competizione e, come riporta Oddschecker, non perde tre gare esterne consecutive in Coppa UEFA/Europa League dal marzo 1993. Troverà un Betis imbattuto da 10 partite al Benito Villamarin nella fase a gironi di Europa League (6 vittorie, 4 pareggi) e che ha vinto le ultime due.

Statistiche e precedenti

Il Betis è anche imbattuto in casa contro squadre italiane in competizioni europee (2 vittorie, 1 pareggio). Gli spagnoli hanno pareggiato la sfida più recente contro il Milan a novembre 2018, in Europa League. Come analizzato da Oddschecker, la Roma ha perso tutte le ultime tre trasferte contro club di Liga, ciascuna contro un avversario diverso: Atletico Madrid (0-2), Barcellona (1-4) e Real Madrid (0-3). Osservando le statistiche: i giallorossi vanno a segno da 22 trasferte di fila in Europa, una serie iniziata a novembre 2018. Abraham e compagni sono pure la formazione che ha effettuato più tiri (61) e giocato più palloni in area avversaria (109) finora. Con i due segnati contro gli uomini di Mourinho nella gara d'andata, il Betis ha realizzato sette gol in questa Europa League, solo il Feyenoord (10) ne conta di più.

Le quote

Per i bookmaker, il Betis ha più chance di vittoria: il segno 1 è proposto 2.38 da Betfair, 2.30 secondo Sisal e 2.26 per Novibet. Mentre l’eventuale successo della Roma è valutato quota 3 da Bet365, 2.85 secondo Snai e Goldbet. Mentre l’X è offerto 3.60 da 888Sport e Leovegas, 3.45 su Planetwin. Grande equilibrio nella previsione degli analisti per il totale dei gol segnati: stessa quota sia per l’Under che per l’Over 2.5: 1.90 per Bet365, Leovegas e 888Sport. Gli operatori puntano comunque sul Gol: 1.73 la valutazione di 888Sport e Leovegas, 1.67 quella di Betfair. Il No Gol si attesta su 2.15 per Betfair, 2.05 su Planetwin e Snai.