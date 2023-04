Roma, dopo l’euforia c’è l’Atalanta. Per i bookmakers è favorito Gasperini

I giallorossi hanno vinto solo in tre delle ultime 16 gare di campionato contro i nerazzurri (6 pareggi, 7 sconfitte), ma due di queste tre vittorie sono arrivate nello scorso campionato

Nella 31esima giornata di Serie A l’Atalanta ospita al Gewiss Stadium la Roma: fischio d’inizio lunedì alle 20.45. La squadra di Gasperini ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, i giallorossi arrivano dal successo ai supplementari contro il Feyenoord in Europa League. La squadra di Mourinho ha conquistato l’accesso alle semifinali. Lo scorso weekend ha superato 3-0 l’Udinese. Pellegrini e compagni sono quarti in classifica con 56 punti e vogliono restare attaccati al treno Champions. La Dea insegue la zona Europa ed è settima ferma a 49, l’Inter sesta è due lunghezze più avanti.

Gli ultimi risultati — L’Atalanta ha raccolto appena 14 punti in queste prime 11 gare del girone di ritorno. In tutte le altre stagioni dell’era Gasperini, la squadra aveva sempre fatto meglio nella seconda parte dell’anno. Sono invece tre le vittorie di fila senza subire gol per la Roma in campionato: i giallorossi non arrivano a quattro successi di fila in A dalla fine del torneo 2019/20. In più, la formazione di Mourinho non vince quattro gare di fila con clean sheet da ottobre 2013 (sette con Rudi Garcia in panchina). Come riportato Oddschecker, Rui Patricio ha collezionato nove gare con la porta inviolata nel 2023 in A: nei top cinque tornei europei da inizio anno ha fatto meglio solo il Barcellona (11). Fermi a nove anche Napoli, Lazio e Reims.

I precedenti — La Roma ha vinto solo in tre delle ultime 16 gare di campionato contro l’Atalanta (6N, 7P), ma due di queste tre vittorie sono arrivate nello scorso campionato. Il club bergamasco ha vinto il match d’andata 1-0 e non colleziona due clean sheet di fila contro i giallorossi addirittura dal 1965. I giallorossi hanno vinto nell’ultima trasferta a Bergamo di A (4-1 il 18 dicembre 2021), ma non ottengono due successi di fila in casa della Dea dal 2001. Come analizzato da Oddschecker, la Roma è andata a segno in tutte le ultime 12 partite al Gewiss Stadium in campionato.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la formazione di Gasperini ha più chance di vittoria: il segno 1 è quotato 2.35 da Snai, Planetwin e Sportbet. L’eventuale successo della Roma è quotato 3.30 da Betfair, 3.20 su Novibet e 3.14 per Daznbet. Mentre l’X è offerto 3.35 da Planetwin e Sportbet, 3.25 su Netbet. Stando alle valutazioni dei bookmaker, l’Under 2.5 è più probabile: fissato 1.73 da Leovegas, 1.72 su Novibet e 1.63 per Better. L’Over ha invece una quota più alta: 2.20 per Bet365, 2.12 su Leovegas, 2.10 secondo Betfair. Grande equilibrio nelle proposte per il segno Gol e No Gol. Che entrambe le squadre segnino è proposto 1.95 da Bet365, 1.87 su Leovegas, 178 per Planetwin. Che sia soltanto una delle due formazioni a trovare la rete è valutato 1.93 da Planetwin, 1.88 su Leovegas, 1.80 per Bet365.