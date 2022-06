Inter-Juve già favorite per lo scudetto. E la Roma è dietro al Napoli

C'è chi ha già fatto qualche griglia dopo i primi colpi di mercato, specialmente quelli di Pogba e Lukaku

Redazione

Chi è che non sta già pensando al prossimo campionato? Per i tifosi la Serie A è già cominciata, specialmente dopo i nuovi calendari ufficializzati venerdì scorso. Il trionfo del Milan fa parte ormai del passato (per tutti, tranne che per i tifosi rossoneri) e il mercato impazza: impossibile guardarsi indietro. C'è chi ha già fatto qualche griglia dopo i primi colpi di mercato, specialmente quelli di Pogba e Lukaku, oppure dei cambi di allenatore nelle panchine però meno blasonate. È il caso di Udinese, Verona ed Empoli.

Le big e le previsioni

Con il mercato paradossalmente ancora chiuso (ma molte trattative sono già chiuse e aspettano solo l'ufficializzazione) è difficilissimo fare previsioni. Eppure alcuni operatori hanno già preparato la griglia di partenza per la Serie A 2022/23. Per il momento è possibile scommettere solamente sul vincitore, ma già dalle prossime settimane saranno disponibili gli altri mercati (qualificazione in Europa, retrocessione, capocannoniere, miglior attacco e difesa). Sulla favorita per il prossimo anno - nonostante non si tratti del campione in carica - sono tutti d’accordo. Per Snai, Sisal e William Hill, l’Inter di Inzaghi è la squadra più attrezzata per concludere il campionato in vetta alla classifica. La percentuale è del 36.4 su Sisal e William Hill, mentre è ancora più alta (40%) su Snai. Al secondo posto c’è la Juventus di Allegri, che si è accontentata del quarto posto nell’ultima annata sportiva. Sisal la pone allo stesso livello dell’Inter, mentre per gli altri due operatori la soglia fissata è del 33.3%. Per quanto riguarda la formazione di Pioli, infine, la probabilità di fare il bis arriva a toccare il 25% su Snai e Sisal (28.6% su William Hill).

E le altre?

Detto delle prime tre assolute favorite per i primi tre posti, per il quarto posto tutto in discussione. La palma di favorita all'ultimo posto utile per la Champions se lo prende il Napoli di Spalletti che la passata stagione ha lottato quasi fino all'ultimo con Inter e Milan per lo scudetto. La vittoria degli azzurri, secondo le rivelazioni di OddsChecker, ha tra il 9,1% e l’11.1% di probabilità di verificarsi. Sono ancora meno le possibilità che, alla fine del campionato, sia la Roma la squadra vincente: si va dall’8.3% di Snai e Sisal al 5.9% di William Hill. Più giù l’Atalanta di Gasperini, finita fuori dall’Europa al termine dell’ultima stagione. Gli scommettitori, tuttavia, sono convinti che i nerazzurri possano rimettersi in corsa. La quota relativa al loro successo in Serie A è comunque bassa: 3.8% su William Hill, 4% su Snai e Sisal. Chiude questa speciale Top 7 la Lazio, arrivata quinta nell’ultima stagione. La formazione guidata da Sarri, dopo un campionato “di costruzione”, è chiamata a migliorarsi a partire da agosto: le possibilità che siano i biancocelesti ad alzare la coppa sono comunque remote (3% su Sisal e Snai, 1,9% su William Hill). Poi ancora la Fiorentina, il Monza neo-promosso e il trio formato da Sassuolo, Torino e Verona.