Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il calciomercato e la Roma vuole chiudere almeno 2-3 colpi prima dell'inizio del ritiro per consegnare a Gasperini una squadra più completa. Per la fascia destra si continua a spingere per Wesley del Flamengo, ma l'alternativa rimane Nadir Zortea, esterno classe '99 del Cagliari. In passato è già stato allenato da Gasp e l'ex Atalanta si è raccontato in queste ore in una lunga intervista per Sky Sport in cui ha parlato anche del suo futuro.

Si associa il tuo nome a grandi club: ti ha colpito questa cosa? "In verità ho sempre lavorato per questo, quindi diciamo che me lo aspettavo. Attualmente sono un giocatore del Cagliari, quindi se nessuno si fa avanti resto un calciatore del club rossoblù e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato, per cui la società farà le sue valutazioni in base richieste che avrà e le valuteremo insieme".

Ma ti senti pronto o pensi manchi l'ultimo scalino?"Penso che in questi anni sono stato a farmi le ossa e ho aggiunto uno scalino ogni anno, per cui credo che l'anno prossimo possa essere una buona annata. Penso di essere pronto e non vedo l'ora di misurarmi anche a livelli superiori nel caso in cui fosse possibile".