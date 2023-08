Zapata-Roma, Touré fuori fino a gennaio: l’Atalanta riflette, Pinto fiducioso

"Non piango, ma sappiamo che ci serve l'attaccante", queste sono state le parole pronunciate da Mourinho ieri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana. Lo Special One ha chiesto a gran voce un centravanti e la società ha risposto presente. Domani potrebbe essere la giornata di Duvan Zapata, la Roma vuole chiudere subito la trattativa con l'Atalanta. Agli orobici andranno 6 milioni più bonus, per il giocatore un contratto da 3 milioni a stagione. Pinto è fiducioso per la riuscita dell'affare, ma l'infortunio di Touré fa riflettere la Dea. Infatti il grande colpo del mercato nerazzurro ieri ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Non tornerà in campo nel 2023 e rivedrà il terreno di gioco nel nuovo anno. Le sue condizioni fisiche non dovrebbero far saltare l'affare. Usare il condizionale è d'obbligo poiché Duvan è un giocatore importante per l'Atalanta e questo pomeriggio contro il Sassuolo partirà titolare. La Roma comunque confida e spera di sbloccare il suo arrivo dopo le partite di Serie A. Se Gasperini non cambierà idea Mou avrà finalmente il suo nuovo bomber.