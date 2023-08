Zapata, la Roma non accetta le condizioni dell’Atalanta. Ekitike non convince

La Roma continua a lavorare per l'attacco, ma in queste ore poche novità. Come riporta 'Sky Sport', la situazione Marcos Leonardo continua a non sbloccarsi e così la trattativa per Duvan Zapata. Per il colombiano, infatti, i giallorossi non vogliono accettare le condizioni dell'Atalanta. Per questo si fanno molti altri nomi, da Willian José del Betis a Broja del Chelsea e Ekitike. Su quest'ultimo, giovane attaccante in forza al PSG, la Romanon è totalmente convinta che possa essere il nome giusto e in ogni caso i francesi non aprono in questo momento all'ipotesi prestito. Nessuna conferma, infine, sulla suggestione Joao Felix che invece va verso il Barcellona.