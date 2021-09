Zaniolo-Roma, si tratta il rinnovo: ecco le nuove cifre

Nicolò si aspetta un ritocco verso l’alto rispetto all’attuale accordo da 2,5 milioni e verrà accontentato.

In attesa del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini, che potrebbe arrivare a giorni, si pensa già a quello di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è tornato in campo e, anche se non al 100%, sta dicendo la sua. Come scrive calciomercato.com, vanno avanti i discorsi con l’agente del trequartista, nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit per cercare di arrivare a un’intesa definitiva. Nei piani di Tiago Pinto c’è il prolungamento di un'ulteriore stagione rispetto alla attuale scadenza fissata nel 2024. La volontà di Zaniolo sarebbe quella di proseguire l’avventura nella Capitale per cercare di vincere qualche titolo con José Mourinho. Con l’arrivo di Abraham, e il suo ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, alcuni equilibri sono cambiati all’interno dello spogliatoio. Nicolò si aspetta un ritocco verso l’alto rispetto all’attuale accordo da 2,5 milioni e verrà accontentato.