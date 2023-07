Zaniolo, l’Arabia prepara l’offerta: ecco quanto incasserebbe la Roma

L'Al Hilal starebbe strutturando l'offerta per portare l'attaccante in Arabia. Visti i prezzi folli presentati in questi giorni la Roma potrebbe anche ricavare una cifra tra i 7 e i 9 milioni.

Nicolò Zaniolo può portare altri milioni nelle casse della Roma, dopo averli tolti con il rifiuto al Bournemouth. Secondo Sky Sport, infatti, presto potrebbero arrivare l'offerta ufficiale dall'Arabia Saudita per l'ex attaccante giallorosso. Rispetto a qualche settimana fa dove c'era solo un interesse per il giocatore poi non materializzatosi, l'offerta potrebbe essere presentata in maniera più strutturata al Galatasaray da parte dell''Al Hilal . E cosa c'entra la Roma? Il club giallorosso mantiene un 20% di incasso della differenza tra la potenziale offerta e i 16 incassati al momento della cessione del club giallorosso al Galatasaray. Se dovesse essere reale la clausola da 35 milioni allora la Roma incasserebbe 4 milioni. Altrimenti potrebbero essere anche di più. Soldi che ovviamente servirebbero non poco a Tiago Pinto.