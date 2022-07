Zaniolo, la Juve resta ferma sulla sua offerta: Arthur è la contropartita

La telenovela Nicolò Zaniolo-Roma-Juventus continuerà ancora per molto. Almeno stando a quanto riporta oggi Repubblica.it, ai bianconeri piace il numero 22 giallorosso (e lui ricambia l'interesse), ma di fatto non sono disposti a cambiare l'offerta presentata a Tiago Pinto: 20-25 milioni più Arthur sono ciò che Federico Cherubini e la dirigenza della Juventus mettono sul piatto. Non sono disposti, infatti, a spendere quanto chiedono dalla Capitale per un giocatore che a 23 anni ha già subito due importanti operazioni alle ginocchia.