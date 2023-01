Zaniolo avvisa la Roma: “Non vado al Bournemouth”. Il Club valuta provvedimenti

Ora è ufficiale, Nicoló Zaniolo ha rifiutato l’offerta del Bournemouth e in serata, come riportano gazzetta.it e SkySport, ha contattato la Roma per comunicare la sua decisione. I dirigenti del club inglese sono arrivati oggi in Italia con un volo privato per parlare con l'agente e convincere il giocatore. Una scelta che, a meno di sorprese, sancisce la sua permanenza a Trigoria ma che rischia di farlo ritrovare ai margini della rosa di Mourinho. Il Bournemouth aveva avanzato alla Roma un'offerta da trenta milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, più altri cinque milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La decisione dell'attaccante e il suo atteggiamento nelle ultime settimane hanno mandato su tutte le furie la proprietà e la dirigenza giallorossa, che nei prossimi giorni valuteranno alcuni provvedimenti disciplinari. C'è molta attesa per il pensiero di José Mourinho che domani alle 15 si presenterà in sala stampa per la conferenza alla vigilia di Napoli-Roma.