Zalewski, in Serie B c’è la fila: Balzaretti lo vuole al Vicenza, la Roma dice no

L'ex dirigente giallorosso ha già chiesto informazioni per il polacco, ricevendo un 'no grazie' al prestito a gennaio

Nonostante la grande stima che Mourinho e la Roma nutrono nei suoi confronti, le occasioni di mettersi in mostra per Nicola Zalewski non sono state tantissime. Il giovane nazionale polacco piace anche a tanti club in Italia, tra cui il Vicenza del neo direttore sportivo Federico Balzaretti. Come riportato da 'Trivenetogoal', infatti, l'ex dirigente giallorosso avrebbe puntato proprio Zalewski per gennaio. Al Vicenza piace molto, ha chiesto informazioni e insieme al Lanerossi anche altre cinque squadre in Serie B. Niente da fare: la Roma al momento ha posto il veto alla sua cessione in prestito nel mercato invernale. Nelle prossime settimane, quando verosimilmente i corteggiamenti continueranno, si capirà se la linea del club giallorosso rimarrà la stessa o meno.