Zalewski-Galatasaray: l’esterno chiede uno stipendio non inferiore ai 2,5 milioni

Prosegue la trattativa tra Roma e Galatasaray per Nicola Zalewski. Il club turco nella serata di ieri ha iniziato a mostrare un interesse concreto per il giocatore. Il mercato in Turchia chiude il 13 settembre e la squadra di Istanbul vuole chiudere altri colpi. Secondo quanto riportato da Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport dopo dopo un’iniziale chiusura, il polacco ha risposto al club turco chiedendo uno stipendio non inferiore ai 2,5 milioni stagione. Il Galatasaray ci pensa e ha già un piano 'B': Luca Pellegrini della Lazio. Zalewski non vorrebbe lasciare Roma dove vuole giocarsi le sue carte. De Rossi lo stima nonostante qualche prestazione sottotono e ha dimostrato di puntare su di lui.