Zakaria, la Roma vuole accontentare Mourinho. E lui ha già detto sì

Al centrocampista avevano già consigliato il trasferimento in estate. Ora è più vicino che mai

Zakaria si sente pronto per un’esperienza diversa e aveva, com’è noto, aperto alla Roma già la scorsa estate. Le sue qualità sono ideali per elevare al massimo il concetto di squadra: fisicità dall’alto dei suoi 190 centimetri, recuperatore di palloni, invidiabile senso tattico e innegabile capacità di corsa. I tedeschi sono un osso durissimo e l’ha dimostrato l’Eintracht nella vicenda Kostic-Lazio. Ma in questo caso c’è un dettaglio che fa la differenza: contrariamente al serbo (contratto fino 2023), il ragazzone svizzero ha un impegno in scadenza e i suoi amici del Borussia Monchengladbach non hanno via di uscita, cederlo a gennaio per non rischiare fortemente di perderlo a zero. E su questo concetto la Roma - fin dallo scorso agosto - sta tessendo la tela con fondate speranze di arrivare alla definizione.