Zakaria “chiama” la Roma: like all’annuncio di Abraham, poi lo rimuove – FOTO

Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach è tra gli obiettivi del centrocampo

Denis Zakaria prova ad attirare l'attenzione della Roma sui social. Come il connazionale Xhaka, il centrocampista del Borussia Moenchengladbach si fa notare per un "like", che qualcuno ha già interpretato come un segnale di mercato. Oggi la pagina Instagram 433 ha pubblicato la foto dell'annuncio di Abraham e lo svizzero ha messo un "cuoricino", rimosso poco dopo. Il giocatore è tra i preferiti (così come Anguissa del Fulham) della Roma per rinforzare la mediana, ma al momento il club non sembra intenzionato ad affondare il colpo. Prima di prendere un centrocampista, servirà cedere uno tra Villar e Diawara. Due settimane alla fine del mercato. Le sorprese potrebbero non essere finite.