La Roma è a caccia di un centravanti. In pole c'è Zirkzee, ma sul taccuino di Massara ci sono anche altri nomi. Uno tra questi è Yuri Alberto del Corinthians. Il brasiliano (con passaporto italiano) era finito nel mirino già la scorsa estate ed ora è tornato di moda. Ci sono stati dei contatti con l'entourage del giocatore anche nei giorni scorsi ma la richiesta da 25 milioni di euro frena un po' la trattativa. Più semplice - ad oggi - arrivare ad uno tra Zirkzee e Tel che possono essere ceduti dai rispettivi club in prestito con diritto di riscatto. Yuri Alberto, nel frattempo, continua a far bene in Brasile ed attira l'interesse della Roma. Ieri la doppietta nel derby col San Paolo: ha segnato il gol dell'1-0 poi ha chiuso i conti firmando il 3-1 finale. Le reti in stagione sono 10 alle quali vanno aggiunti due assist.