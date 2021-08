Xhaka più vicino al rinnovo con l’Arsenal: sarà capitano contro il Brentford

Manca davvero poco al prolungamento contrattuale fra i gunners e il centrocampista svizzero

Granit Xhaka non ha ancora rinnovato il suo contratto con l'Arsenal e per questo motivo il suo nome non è mai stato accantonato del tutto come rinforzo di centrocampo per la Roma. Il centrocampista svizzero, però, appare molto vicino al prolungamento con i Gunners fino al 2025, tanto da essere stato nominato capitano della squadra inglese per il primo impegno di Premier League, stasera contro il Brentford. Un attestato di stima per lo svizzero da parte di mister Arteta che non può far altro che presagire un rinnovo imminente fra le parti con conseguente addio alla Roma e a José Mourinho, che tanto lo avrebbe voluto come rinforzo di centrocampo.