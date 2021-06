Xhaka, la Roma offre 12 milioni più bonus: trattativa vicina alla fumata bianca

Il centrocampista sarebbe vicinissimo all'approdo nella Capitale

Continua la trattativa per portare Xhaka alla Roma. Come riporta Sky Sport, l'offerta ufficiale all'Arsenal dei giallorossi è di 12 milioni più 3 di bonus. Gianluca Di Marzio spiega invece che i Gunners avrebbero promesso al giocatore di lasciarlo andare in caso di un'offerta di 15 milioni. Secondo l'emittente televisiva il centrocampista svizzero, che oggi è stato premiato come migliore in campo nella sfida contro la Francia, sarebbe vicinissimo ad approdare nella Capitale. Xhaka vuole infatti giocare con Mourinho nella Roma. In un'intervista nel post partita ha però detto che penserà al futuro dopo l'Europeo.