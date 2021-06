Xhaka divide i tifosi dell’Arsenal: “Ecco i motivi per cui non è un top player”

"Poco ritmo, incapacità di concentrarsi e lentezza nei passaggi: ecco perché non ha funzionato in Premier"

"A nessun tifoso piace che un giocatore manchi di rispetto al club che paga il suo stipendio e Granit Xhaka che progetta il suo passaggio dall'Arsenal alla Roma rischia di macchiare la sua eredità". Così esordisce il tifoso Gunners e scrittore Dave Seager in un articolo pubblicato sul The Sun spiega per quali motivi i tifosi dell'Arsenal non vedono il centrocampista svizzero come un top player. Dopo cinque anni a nord di Londra, il fatto che Xhaka divida ancora i tifosi dell'Arsenal è una testimonianza che non sia mai stato abbastanza bravo ad imporsi. E per tre motivi in particolare: "In primo luogo, la sua mancanza di mobilità e ritmo sul terreno per recuperare il possesso. Come seconda cosa, la sua incapacità di concentrarsi per un'intera partita, poiché troppo spesso gli errori in quella posizione chiave hanno causato contropiedi ai Gunners. Infine, l'immagine della partita nella testa, che consente ai grandi giocatori di vedere il passaggio in anticipo e giocare la palla rapidamente. Xhaka rallenta troppo spesso l'Arsenal in transizione e anche se ha visione di passaggio, senza dubbio, non passa il pallone velocemente o abbastanza spesso. La Serie A italiana potrebbe offrire al capitano della Svizzera un ritmo leggermente più lento e potrebbe adattarsi alle sue caratteristiche".