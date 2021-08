Xhaka, arriva il rinnovo con l’Arsenal: “Orgoglioso di restare”

Ufficiale il prolungamento di contratto con i Gunners

Granit Xhaka ha rinnovato con l'Arsenal. Tramite un post sul proprio profilo Instagram, il centrocampista svizzero ha ufficializzato il prolungamento di contratto con i Gunners. Nella giornata di ieri era arrivato il comunicato da parte del club londinese, che nel frattempo ha cominciato la nuova stagione in Premier League con due sconfitte nelle prime due giornate. Xhaka, a lungo corteggiato dalla Roma, era stato molto vicino a vestire la maglia giallorossa. Un affare saltato per via della mancata intesa tra Roma e Arsenal. "Casa è dove c'è il cuore. Sono molto orgoglioso di prolungare la mia permanenza con l'Arsenal" ha scritto il centrocampista svizzero sotto il post.