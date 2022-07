Xhaka ammette: “Sono stato molto vicino alla Roma, poi Arteta mi ha convinto”

Granit Xkaha un anno fa è stato molto vicino a vestire la maglia della Roma. A rivelarlo è stato lo stesso centrocampista svizzero a ESPN spiegando poi anche il motivo che lo ha portato a scegliere di rimanere in Inghilterra, all'Arsenal. Ecco le sue parole: "C’era qualcosa con la Roma. Sono stato molto vicino poi non si è fatta nulla perché Mikel Arteta e il direttore tecnico non hanno voluto che andassi via. Senza l’allenatore non sarei più in questo club. Mi ha aiutato quando ero a terra, mi ha preso da parte e mi ha dato una mano anche con i tifosi". In realtà anche il mancato accordo tra i due club è pesato sul buon esito della trattativa.