Wolverhampton, si pensa a Cakir per il post Rui Patricio

I Wolves avrebbero individuato nel portiere l'erede del portoghese, colpiti dalle belle prestazioni negli Europei

Rui Patricio, insieme a Xhaka, dovrebbe essere il primo acquisto della Roma di José Mourinho. Ad alimentare la trattativa di mercato c'è l'interesse del Wolverhampton, club dell'estremo difensore portoghese, per Cakir, portiere del Trabzonspor. Come scrive Sporx, i Wolves avrebbero individuato nel giocatore della nazionale turca l'erede di Rui Patricio, colpiti dalle belle prestazioni negli Europei. Gli inglesi ancora non avrebbero mandato un'offerta ufficiale.