Wijnaldum-Roma, il PSG chiede 10 milioni per il centrocampista

Si scalde l'asse Roma-Parigi per Wijnaldum. Il centrocampista è sul mercato ma il club francese non ha intenzione di fare sconti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il PSG chiede chiede 10 milioni per la vendita del giocatore a titolo definitivo, con lo stipendio (circa 7 netti all'anno) pagato per intero dal club acquirente. L'obiettivo della Roma è quello di ottenere un'apertura ad un prestito annuale con una parte dell'ingaggio pagato dai parigini. Il giocatore, nel frattempo, ha dato la massima disponibilità al trasferimento nella capitale.