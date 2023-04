Wijnaldum-Llorente, coppia da riscatto. E la Roma studia la formula giusta

Gini e Fernando, o meglio: Wijnaldum e Llorente . Così diversi eppure uniti per una domenica nella trama di complimenti di Mourinho . Il primo arrivato nel clamore in estate e subito ai box per la frattura alla tibia, il secondo arrivato nel silenzio di gennaio a coprire un buco in rosa. Entrambi con un curriculum internazionale niente male. Con la Samp sono stati tra i migliori in campo dimostrando di poter garantire affidabilità e crescita mentale alla squadra. Il loro futuro alla Roma, però, è tutt'altro che definitivo. Per Wijnaldum bisognerà riaprire la trattativa col Psg. La Roma può riscattarlo a circa 8 milioni. E visto il valore del giocatore la valutazione sembra anche bassa. Gini però ha 32 anni e quest'anno ha saltato ben più di metà stagione.

La Roma cerca un accordo diverso col Psg che possa essere uno sconto oppure la riformulazione del prestito anche se in questo caso sarebbe necessario il rinnovo dell'olandese. "Ne parliamo in estate, ma la Champions non è fondamentale", ha detto lui ieri. Un messaggio chiaro, e vista la crescita di rendimento non dovrebbe essere un problema per la Roma. Per Llorente invece la questione è più complicata. La cifra stabilita per il riscatto dal Leeds recita 18 milioni. Troppi. Il club inglese lo considera un esubero e potrebbe abbassare le pretese, ma è pur vero che lo spagnolo ha un contratto fino al 2026 e un mercato relativamente buono in Spagna.