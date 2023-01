Wijnaldum, il clamoroso retroscena: il Psg ha pensato di riprenderlo a gennaio

Nelle ultime ore di mercato il Psg avrebbe valutato seriamente di richiamare Wijnaldum: un retroscena clamoroso che L'Equipe ha legato alla cessione di Keylor Navas al Nottingham Forest. Secondo il quotidiano francese, il Ds parigino Luis Campos avrebbe pensato al rientro dell'olandese per sbloccare l'addio del portiere: gli inglesi erano pronti a prenderlo in prestito, ma il Psg ha già raggiunto il numero massimo di giocatori (otto, come previsto dal regolamento per i calciatori con più di 21 anni e non cresciuti nelle giovanili del club) in forza ad altre squadre con la stessa formula.