West Ham, Scamacca parte dalla panchina nell’amichevole contro il Rennes

Continua la preparazione estiva del West Ham. Gli Hammers questo pomeriggio alle ore 18 affronteranno il Rennes (squadra interessata a Matic) e nell'undici iniziale non c'è il nome di Scamacca. L'obiettivo numero 1 dell'attacco giallorosso partirà dalla panchina ed è un altro segnale per il mercato. Prossima settimana Pinto volerà a Londra per cercare di chiudere la trattativa. Il club inglese sembra essere disposto ad aprire al prestito oneroso con obbigo di riscatto condizionato. Gianluca non vede l'ora di tornare a Trigoria e di giocare per la sua squadra del cuore. Mourinho lo aspetta a Roma.