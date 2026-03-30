Wesley si ferma. Contro l'Inter non ci sarà e la paura è che possa rimanere fuori a lungo, una doccia fredda per Gasperini che perde uno dei migliori giocatori della stagione. Senza di lui in campionato sono arrivati i ko con Cagliari e Genoa, era andata meglio con la Lazio ma in quel caso sulla sinistra il tecnico aveva ancora a disposizione Angeliño. Lo spagnolo si è rivisto nel finale contro il Lecce ma ancora non dà garanzie dal punto di vista fisico. La scelta, quindi, ricadrà su uno tra Tsimikas e Rensch. Il primo sta convincendo poco e in estate saluterà. Ma non sarà il solo perché sulle fasce ci sarà una vera e propria rivoluzione. Oltre al greco andrà via anche Celik a parametro zero e il club valuterà la posizione di Angeliño. In prestito c'è Salah-Eddine che non molta probabilità verrà riscattato dal PSV Eindhoven per 8 milioni di euro.
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Wesley si ferma, la fascia sinistra torna a piangere. In estate sarà rivoluzione
Roma, occhi su Carlos Augusto: Massara ci prova—
L'idea di Gasperini è quella di riportare Wesley sulla destra il prossimo anno. Per questo Massara sta iniziando a valutare dei profili per rinforzare la fascia sinistra. Il primo nome sul taccuino è quello di Carlos Augusto che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con l'Inter. Beppe Riso lo ha proposto anche ai giallorossi e nelle prossime settimane il procuratore si rimetterà in contatto col ds per definire gli ultimi dettagli dei rinnovi di Mancini e Cristante. Il brasiliano sarebbe un jolly perfetto poiché può giocare sia a sinistra a tutta fascia e come braccetto in difesa. L'altro nome che piace è quello di Martin del Genoa, seguito anche Seys del Bruges. Fari puntati anche dall'altra parte: Bellanova lascerà Bergamo e potrebbe ritrovare Gasp a Roma.
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