Wesley si ferma, la fascia sinistra torna a piangere. In estate sarà rivoluzione

Wesley si ferma. Contro l'Inter non ci sarà e la paura è che possa rimanere fuori a lungo, una doccia fredda per Gasperini che perde uno dei migliori giocatori della stagione. Senza di lui in campionato sono arrivati i ko con Cagliari e Genoa, era andata meglio con la Lazio ma in quel caso sulla sinistra il tecnico aveva ancora a disposizione Angeliño. Lo spagnolo si è rivisto nel finale contro il Lecce ma ancora non dà garanzie dal punto di vista fisico. La scelta, quindi, ricadrà su uno tra Tsimikas e Rensch. Il primo sta convincendo poco e in estate saluterà. Ma non sarà il solo perché sulle fasce ci sarà una vera e propria rivoluzione. Oltre al greco andrà via anche Celik a parametro zero e il club valuterà la posizione di Angeliño. In prestito c'è Salah-Eddine che non molta probabilità verrà riscattato dal PSV Eindhoven per 8 milioni di euro.