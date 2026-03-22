Wesley, non solo il Manchester City: anche l’Arsenal è sulle tracce del brasiliano

Wesley continua ad attirare l’attenzione di mezza Europa. L’esterno, arrivato in estate dal Flamengo, si è rivelato - insieme a Malen - uno dei fiori all’occhiello delle due sessioni di mercato firmate Massara. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Nelle scorse settimane era emerso l’interesse del Manchester City, ma il club inglese non è l’unico sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da TeamTalk, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino il brasiliano. I Gunners, infatti, potrebbero salutare Ben White in estate e stanno iniziando a muoversi per individuare un sostituto. Tra i primi nomi sulla lista c’è proprio quello di Wesley. La Roma, dal canto suo, difficilmente si priverà del giocatore. Ma l’interesse intorno a lui cresce, e con il mercato alle porte le pretendenti sono destinate ad aumentare.