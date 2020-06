Werner ufficiale al Chelsea: ora la Roma aspetta l’offerta del Lipsia per Schick

Timo Werner è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. L’accordo è stato annunciato su Twitter dalla stessa società inglese, che per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante ha speso i 53 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Lipsia adesso dispone della liquidità necessaria per riscattare Patrick Schick dalla Roma, cosa che permetterebbe ai tedeschi di confermare almeno l’altro pezzo del tridente offensivo il cui futuro nelle fila dei ‘Tori Rossi’ è attualmente in dubbio.

La scorsa estate Roma e Lipsia si erano accordate su un diritto di riscatto pari a 28 milioni, più uno di bonus nel caso in cui i tedeschi fossero riusciti a qualificarsi in Champions League (a due giornate dalla fine della Bundesliga, la squadra della Red Bull è terza a +4 dal quinto posto). L’opzione a favore del Lipsia è scaduta lo scorso 15 giugno, ma alle stesse cifre la Roma sarebbe ancora ben disposta a lasciar partire a titolo definitivo il giocatore.

A Petrachi finora è arrivata un’offerta di soli 20 milioni, prontamente rispedita in Germania. Il ds ha fatto capire di avere altre richieste per Schick e di poter scatenare un’asta, ma al momento ciò non sembra spaventare il tecnico Julian Nagelsmann. “Non possiamo pagare la cifra richiesta, ma stiamo ancora trattando”: questa è stata la sua sibillina risposta. Tuttavia, con i soldi incassati da Werner, lo scenario potrebbe cambiare.