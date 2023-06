Volpato, la Roma e il Sassuolo trovano l’accordo ma il calciatore non è convinto

S'infittisce il caso che vede Cristian Volpato vicino al passaggio al Sassuolo. Il club neroverde, infatti, da giorni ha alzato il tiro sul giovane giocatore della Roma e, in queste ore, sta cercando di portarselo a casa a tutti i costi. Secondo quando riportato da Goal.com, i due club avrebbero trovato l'accordo per una cifra vicino ai 9 milioni di euro. Il problema sarebbe rappresentato dalla volontà di Volpato. Il giocatore, infatti, non sarebbe ancora convinto al 100% del suo approdo al Sassuolo perchè vorrebbe avere certezze sulla sua titolarità in mezzo al campo. Il DS neroverde, Carnevali, sta provando a convincerlo della bontà della scelta, fornendogli alcune garanzie per la prossima stagione. Cristian ha intenzione di mettersi in mostra per procurarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Dionisi.