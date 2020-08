Volland verso il Monaco: il Bayer Leverkusen pronto a chiudere per Schick

Oltre al trasferimento di Kai Havertz al Chelsea, il Bayer Leverkusen è pronto a chiudere per un’altra cessione. Kevin Volland è infatti a un passo dal Monaco: come riporta “Bild”, i tedeschi lasceranno partire l’attaccante per 25 milioni di euro. Le “Aspirine” dovrebbero rimpiazzare l’ex Hoffenheim con Patrik Schick, in uscita dalla Roma. Il portale “Sport1.de” parla di una prossima offerta di 22 milioni, anche se la cifra dovrebbe essere un po’ più alta, dal momento che i giallorossi ne chiedono 28. Le due società si incontreranno a metà della prossima settimana.