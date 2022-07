Voelkerling-Persson lascia la Roma: passa al Lecce a titolo definitivo

La Roma Primavera saluta un altro componente. Secondo Sky Sport, infatti, è stato definito l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Voelkerling-Persson al Lecce. Lo svedese a sorpresa non è stato convocato per il ritiro della prima squadra in Portogallo e il motivo è presto svelato. Cresciuti nell'Under 17 e Under 18, nell'ultima stagione, vissuta agli ordini di Alberto De Rossi, ha giocato 32 gare andando in rete 14 volte. Dice addio a Trigoria dopo aver sfiorato lo Scudetto perso in finale contro l'Inter. In prima squadra Mourinho lo ha chiamato solo una volta - proprio contro la sua prossima squadra - senza farlo esordire.