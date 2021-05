Vlahovic: “Non vedo l’ora di incontrare Gattuso. Grato per sempre a Prandelli”

L'attaccante della Fiorentina potrebbe ancora restare in viola con l'arrivo del tecnico calabrese

Per Dusan Vlahovic il futuro, almeno quello immediato, potrebbe essere ancora tinto di viola. L'attaccante serbo che piace alle big italiane, dalla Roma al Milan, ha parlato ai microfoni di 'MozzartSport', delle sue intenzioni in ottica mercato. La presenza di Gennaro Gattuso stuzzica il talento del 2000: “Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l'ora di incontrarlo" .

Poi Vlahovic ringrazia gli allenatori avuti alla Fiorentina, in particolare Prandelli: "La svolta nella mia carriera fino ad ora è stata con il suo arrivo. Senza l'aiuto di Prandelli, niente di tutto questo sarebbe successo. Mi ha dato una fiducia illimitata e gli sarò grato per il resto della mia vita. Mi ha spiegato alcuni movimenti, come dovevo calciare in porta: Prandelli sa come avvicinarsi e parlare con i giocatori. Anche Iachini è un grande uomo. Avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile".