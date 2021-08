Pedro-Lazio, è ufficiale: ha scelto la maglia numero 9 – FOTO

La storia dello spagnolo con la maglia della Roma può considerarsi già chiusa

Pedro passa dalla Roma alla Lazio. Lo spagnolo ha svolto stamattina in gran segreto le visite mediche presso la clinica Paideia con quello che è il suo nuovo club, la Lazio. L'ex Chelsea ritrova così Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi dei blues che l'ha fortemente voluto per la sua avventura con i biancocelesti. Oggi pomeriggio sarà già in campo a Formello con i suoi nuovi compagni di squadra: ha scelto la maglia numero 9. Il club valuterà le condizioni del calciatore per portarlo già ad Empoli per la prima partita di campionato in programma sabato prossimo. Ad annunciare la chiusura della trattativa è stata proprio la Lazio con un tweet sul suo profilo ufficiale.