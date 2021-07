Vina più vicino alla Roma: il Palmeiras annuncia il sostituto. E’ Jorge del Monaco

Queste le sue prime parole: "Famiglia Palmeiras! Sono molto felice di arrivare in questo grande club e ansioso di vestire questa maglia"

La trattativa per portare Matias Vina alla Roma è ora al rush finale. Il Palmeiras ha infatti annunciato il suo sostituto: Jorge. Il terzino sinistro viene direttamente dalla Francia, dove giocava per il Monaco, e ha firmato fino al 2025. Queste le sue prime parole: "Famiglia Palmeiras! Sono molto felice di arrivare in questo grande club e ansioso di vestire questa maglia. Spero di ricambiare tutto l'affetto dei tifosi con dedizione in campo e, se Dio vuole, conquistare insieme dei titoli". L'arrivo di Matias Vina è quindi questione di giorni e potrebbe approdare nella Capitale entro domenica. Il terzino sinistro sostituirà Leonardo Spinazzola, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille.