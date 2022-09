Vina-Galatasaray, non è finita: discorsi solo rimandati a gennaio

Matias Vina potrebbe ancora partire a gennaio in direzione Turchia. La Roma si è dedicata alle cessioni negli ultimi giorni di mercato, ma le operazioni in uscita non hanno comunque soddisfatto il gm Tiago Pinto. Bianda e Coric sono rimasti in giallorosso, così come Vina. Il passaggio dell'uruguaiano al Galatasaray è saltato all'ultimo per mancanza di tempo, ma potrebbe essere stato tutto solamente rinviato. Come riporta il portale turco 'Sabah', infatti, i discorsi sostanzialmente non si sono interrotti tra le società ma sono rimasti solo in sospeso con la promessa di riprenderli a gennaio. Anche perché c'era la volontà delle parti di chiudere l'affare, c'era il via libera di Mourinho e anche una bozza di accordo tra Roma e Galatasaray, con il giocatore che aveva dato la disponibilità per giocare con più continuità. A bloccare l'operazione, però, oltre alla mancanza di tempo è stata anche la volontà di van Aanholt, terzino sinistro dei turchi che non ne ha voluto sapere di lasciare Istanbul, bloccando anche l'arrivo di Vina.