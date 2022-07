Veretout può tornare in Francia: contatti col Marsiglia, che non tratta Kluivert

La Roma adesso cede. Tiago Pinto, mentre porta avanti la trattativa per Wijnaldum e ragiona su Zagadou, deve lavorare sulle uscite. In questo senso il Marsiglia può nuovamente arrivare 'in aiuto' dei giallorossi. Come riporta 'calciomercato.com', infatti, ci sono contatti in corso tra l'OM e la Roma per Jordan Veretout. In questo senso si sarebbe aperto uno spiraglio per il centrocampista, a differenza di Justin Kluivert per cui invece non ci sarebbero trattative. Veretout sembrava destinato ad andare via, in questi giorni Mourinho lo ha bloccato anche per mancanza di alternative. Il Marsiglia può cambiare le carte in tavola. E magari sbloccare qualche altro acquisto.