Veretout obiettivo del Napoli, ma la Roma non fa sconti

C’è sempre il Napoli su Jordan Veretout. Il club partenopeo, interessato da quando il centrocampista francese vestiva la maglia della Fiorentina, potrebbe tornare a farsi sotto nella prossima sessione di mercato, specie se venisse ceduto il brasiliano Allan. Il ds azzurro Giuntoli valuta il giocatore 15 milioni, cifra che venne offerta ai viola poco prima dell’affare con la Roma e che sembra sia stata proposta alla stessa società giallorossa a inizio mese, come riportato da “Tuttosport”. Offerta prontamente rispedita al mittente perché giudicata troppo bassa. La Roma, che un anno fa ha acquistato Veretout per 17 milioni più due di bonus, non ha intenzione di “regalare” l’ex Nantes, finora tassello prezioso dell’undici di Fonseca.