Veretout l’insostituibile: la Roma pensa al rinnovo di contratto fino al 2025

La Roma per lui ha detto “no” a tutte le offerte arrivate in estate, soprattutto dal Napoli e da Gattuso che è un suo grande fan. Jordan Veretout è uno dei pochi insostituibili nella squadra di Fonseca e anche per questo la società dopo averlo blindato in estate adesso vuole farlo anche con un nuovo contratto: come riporta il Corriere della Sera, il club giallorosso conta di proporgli al più presto il prolungamento fino al 2025 dell’accordo firmato solo un anno fa quando arrivò dalla Fiorentina (fino al 2024). Al momento è il quinto calciatore più pagato della rosa: guadagna 3 milioni a stagione al pari di Spinazzola, Pedro e Pau Lopez. Più di lui solo Dzeko, Pastore e Mkhitaryan.

In questa stagione è partito fortissimo: tra i migliori contro Hellas, Juventus e Udinese. Con la ciliegina sulla torta dei primi due gol stagionali dei giallorossi alla squadra di Pirlo. Uno su rigore (dove ormai è diventato il designato principale complice l’addio di Kolarov) e uno in inserimento centrale dopo un contropiede: nel nuovo modulo ha meno compiti difensivi e può permettersi anche qualche sortita in più in attacco. È un pupillo di Fonseca e da lui passerà tanto della stagione della Roma.