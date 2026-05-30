L’esperienza di Venturino alla Roma si avvia alla conclusione. Il giovane esterno giallorosso, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa, non ha trovato molto spazio. Le presenze sono state poche e, quando è stato chiamato in causa, non è riuscito a convincere del tutto. L’età resta un fattore, ma anche le caratteristiche tecniche non sembrano perfettamente in linea con le idee di gioco di Gasperini. Una combinazione che ha inciso sul suo utilizzo. Di fatto, la sua avventura nella Capitale sembra ormai al capolinea. Come riportato da Il Messaggero, la Roma non eserciterà il diritto di riscatto. Venturino farà ritorno al Genoa.