Vagnati (d.t. Torino): “Stiamo riflettendo su Shomurodov. La Roma ha tanti paletti”

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti trattati, anche gli incontri con Tiago Pinto per il possibile trasferimento in granata di Eldor Shomurodov: "Abbiamo preso un caffè, nient'altro. Si è fatto il punto della situazione, c'è un ottimo rapporto, stiamo valutando con grande serenità tutto e vediamo cosa succede nei prossimi giorni". Queste le parole del dirigente del Torino che ha poi concluso: "Non manca una cosa, si è parlato di tante situazioni, compresa quella di Eldor, siamo in una fase di riflessione e loro hanno tanti paletti di FFP".